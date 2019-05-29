Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий уступку права требования по взысканию просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам.

«Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения. Законопроектом, который был принят в первом чтении, мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан за ЖКУ», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как поясняла соавтор законопроекта, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, «принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности».