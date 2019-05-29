Портфель московских МФО за 2018 год составил 92,4 млрд рублей, увеличившись на 59%, сообщает пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

«Наибольший вклад в прирост совокупного портфеля внес сегмент кредитования физических лиц», — отметили в ЦБ.

Портфель займов физлицам за 2018 год увеличился на 56,5%, до 89,5 млрд рублей.

Задолженность по основному долгу по офлайн-микрозаймам увеличилась по итогам 2018 года в 1,5 раза, до 70,4 млрд рублей; по онлайн-микрозаймам — в 1,8 раза, до 19 млрд рублей.

Микрофинансовые организации, зарегистрированные на территории Москвы, по итогам 2018 года заключили с физлицами 10,2 млн договоров микрозайма.