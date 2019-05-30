Сокращение ставок по ипотеке до отметки в 8% к 2024 году реально, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Мы считаем совершенно реальным достижение уровня ставок по ипотеке до 8% в срок, определенный указом президента (Владимира Путина. — Прим. ред.)», — сказала глава Банка России, выступая с докладом в Госдуме. Она отметила, что ипотечные ставки выросли с исторически низкого уровня в 9,4% до 10,4%, но банки уже начали объявлять о снижении стоимости кредитов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале озвучил ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести «ипотечные каникулы», а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тыс. рублей по ипотечному кредиту.

