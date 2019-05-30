В Кремле видят общую неблагоприятную обстановку в мировой экономике, однако в целом макроэкономическая ситуация в РФ поддерживается в абсолютно стабильном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть общая неблагоприятная обстановка в мировой экономике. Это не только санкции. Безусловно, есть эффекты от санкций, но это и торговые войны, и турбулентность мировой экономики. Это, конечно, негативно сказывается на экономике многих стран, в том числе и нашей страны. Притом что в целом макроэкономическая ситуация поддерживается в абсолютно стабильном состоянии», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, связывает ли Кремль падение общего уровня благосостояния россиян с санкциями против России.