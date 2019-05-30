Приток средств в негосударственные пенсионные фонды в текущих условиях может произойти только в случае внедрения системы индивидуального пенсионного капитала. Об этом говорится в опубликованном Центробанком накануне информационно-аналитическом материале «Обзор ключевых показателей негосудрственных пенсионных фондов» за 2018 год.

Доля пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов в ВВП снизилась в 2018 году до 3,7%, или на 0,3 процентного пункта за год, указано в докладе. Это связано с проведением отдельными фондами отрицательной переоценки активов в результате отражения по справедливой стоимости, ухудшением динамики долгового рынка, а также с опережающим ростом номинального ВВП из-за повышения экспортных цен.

Кроме того, происходит постепенное сокращение объемов перевода средств из Пенсионного фонда России.

«Драйвером развития сегмента может стать внедрение системы индивидуального пенсионного капитала. Это окажет позитивное влияние на российскую экономику в целом — пенсионные средства являются источником длинных денег и фактором стабилизации локального финансового рынка», — отмечают в ЦБ.

Инвестиционный портфель пенсионных средств НПФ к концу декабря 2018 года составил 3 трлн 856,2 млрд рублей (плюс 4,9% за год). Основной рост пришелся на I квартал и был связан с переводом средств из ПФР в НПФ по итогам переходной кампании 2017 года. Доля инвестиционного портфеля пенсионных накоплений составила 67,3% пенсионных средств НПФ (плюс 0,2 п. п.).

В 2018 году инвестиционный портфель пенсионных накоплений вырос на 5,2%, до 2 трлн 595,1 млрд рублей. В 2019 году на темпы прироста пенсионных накоплений могут оказать влияние итоги переходной кампании 2018 года: ПФР перевел в НПФ в четыре раза меньше средств, чем годом ранее.

«При отсутствии новых поступлений в систему ОПС предпосылок для значительного увеличения средств пенсионных накоплений нет. В таких условиях приток средств в НПФ может произойти только в случае внедрения системы индивидуального пенсионного капитала. При этом ограниченность новых поступлений усиливает конкуренцию между фондами. Важное значение для расширения клиентской базы играет доходность накоплений, демонстрируемая каждым НПФ, а также работа по привлечению застрахованных лиц», — отмечает регулятор.

Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ заметно снизилась в 2018 году в связи с переоценкой активов отдельными фондами и ухудшением динамики облигационного рынка. Однако три четверти фондов, на которые приходится более половины пенсионных накоплений, показали доходность выше инфляции. Средневзвешенная доходность от размещения пенсионных резервов существенно превысила доходность по пенсионным накоплениям, составив 5,6% в 2018 году (5,4% в 2017-м).

В 2018 году наиболее значительные изменения произошли в структуре пенсионных накоплений НПФ. Так, доля государственных ценных бумаг увеличилась на 13,5 п. п. до 37,4%. В ЦБ это объясняют в том числе сохраняющимися низкими спредами доходностей корпоративных и государственных облигаций, а также необходимостью улучшения кредитного качества инвестиционного портфеля для прохождения стресс-тестирования. Несмотря на рост, доля вложений в государственные облигации в пенсионных резервах заметно меньше, чем в пенсионных накоплениях, и составляет 17,7%. Необходимость прохождения стресс-тестирования пенсионных резервов начиная с 2019 года может стимулировать изменение структуры вложений, ожидают в Центробанке.



При этом из обзора регулятора следует, что вышеописанные изменения повышают финансовую устойчивость этого сегмента финансового сектора. «Возросшая активность долгосрочных российских институциональных инвесторов в лице НПФ также способствовала росту устойчивости рынка ОФЗ к неблагоприятным ценовым колебаниям», — добавляют в ЦБ.