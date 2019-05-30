Основными уязвимостями российской финансовой системы в настоящий момент являются быстрый рост долговой нагрузки населения на фоне высоких темпов роста потребительского кредитования, риски валютизации банковского сектора и зависимости от внешнего финансирования, рост краткосрочного фондирования банков, а также растущая концентрация кредитного портфеля банков на отдельных крупнейших заемщиках с высокой долговой нагрузкой. Об этом говорится в опубликованном ЦБ обзоре финансовой стабильности за IV квартал 2018 года — I квартал 2019 года .

Быстрый рост долговой нагрузки населения на фоне высоких темпов роста потребительского кредитования

По данным регулятора, рост потребкредитования стабилизировался на высоком уровне: на 1 апреля годовой темп роста в ипотеке достиг 24,7%, в необеспеченном потребкредитовании — 24,3%. Коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) по необеспеченным кредитам в 2019 году может достичь пикового уровня 2014 года (9%). Дальнейшая стагнация реальных доходов населения может привести к росту неплатежей по потребкредитам.

Кроме того, в I квартале оставалась повышенной доля ипотечных кредитов, выдаваемых с низким первоначальным взносом (менее 20%), — 42%. Такие кредиты характеризуются повышенным уровнем кредитного риска заемщика и потенциально уязвимы к снижению реальных доходов населения.

Банк России планирует изменить порядок расчета полной стоимости кредита Также рассматривается вопрос о введении в течение 2019 года показателя долговой нагрузки заемщиков МФО.

Риски валютизации банковского сектора и зависимости от внешнего финансирования

Опыт предыдущих кризисов в РФ и примеры других стран показывают, что высокий уровень валютизации банковских балансов и зависимости от иностранного финансирования являются факторами уязвимости для финсистемы.

По мере снижения инфляции и после перехода к плавающему курсу рубля привлекательность валютных заимствований для заемщиков и валютных сбережений для кредиторов снижалась. Однако в рассматриваемый в докладе период процесс девалютизации баланса российского банковского сектора частично приостановился. В части активов продолжалось сокращение в сегменте валютных кредитов, но возрос объем свопов и межбанковских кредитов в иностранной валюте. В части пассивов продолжилось сокращение обязательств перед нерезидентами, но возобновился рост валютных депозитов юридических и физических лиц.

Внешний долг РФ в целом продолжил сокращаться (за период с начала 2016 года по 1 апреля 2019-го — на 10%, в том числе корпоративный — на 8%, долг банков — на 38%) и стал полностью покрываться золотовалютными резервами. Тем не менее в 2018 году на российском рынке проявились риски, связанные с зависимостью финансовых рынков от поведения иностранных инвесторов: наблюдалась реакция доходности ОФЗ (и, как следствие, других процентных ставок) на их продажу нерезидентами, вызванную обсуждением потенциальных санкций США.

Рост краткосрочного фондирования банков

Уязвимость банковского сектора связана с сохранением высокой чувствительности к риску ликвидности и процентному риску на фоне значительной доли привлечений на короткий срок, отмечают в ЦБ.

В целом по всем валютам доля депозитов сроком до одного года по юрлицам превысила во второй половине 2018 года 60% и продолжает повышаться, по физлицам — стабилизировалась на уровне 60%. При этом если по рублевым операциям наметилась небольшая тенденция к росту доли долгосрочных привлечений, то по депозитам в валюте за прошедший год существенно увеличилась доля краткосрочных привлечений: по физлицам — с 37% до 48%, по юрлицам — с 22% до 26%.

Увеличение доли краткосрочных обязательств связано в том числе с ожиданиями снижения процентных ставок и не представляет угрозы в краткосрочном периоде, но в долгосрочной перспективе целесообразно увеличение доли долгосрочных источников фондирования, рассуждают в ЦБ.

Там также указывают, что в российском банковском секторе риски ликвидности ограничены тем, что высоколиквидных активов достаточно для выполнения банками норматива краткосрочной ликвидности.

Растущая концентрация кредитного портфеля банков на отдельных крупнейших заемщиках с высокой долговой нагрузкой

В целом долговая нагрузка российских нефинансовых организаций (46,9% от ВВП) находится на среднем уровне, однако она традиционно сконцентрирована на крупнейших компаниях. В последние годы наблюдается рост концентрации кредитов российских банков на крупнейших должниках.

В стрессовом сценарии (например, при снижении мировых цен на сырьевые товары) компании с высоким уровнем долговой нагрузки испытывают наибольшие сложности с обслуживанием и рефинансированием долга. Если это происходит с крупными компаниями, то их финансовые трудности могут оказать негативное влияние и на стабильность финансового рынка страны.



В докладе ЦБ также говорится о принимаемых регулятором в настоящее время и рассматриваемых на будущее мерах для минимизации вышеперечисленных рисков.