Чистая прибыль банка «Русский Стандарт» по итогам 2018 года по МСФО составила 8,491 млрд рублей, превысив аналогичный показатель за предыдущий год в 3,5 раза (по итогам 2017 года — 2,412 млрд). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Банк показал рекордный рост прибыли как по итогам года, так и во всех отчетных периодах прошлого года. Такой яркий успех стал возможен благодаря улучшению качества кредитного портфеля, взвешенному подходу к формированию доходности с учетом риска, а также модернизации продуктового ряда. Низкорисковая бизнес-модель «Русского Стандарта» не предполагает взрывного роста продаж кредитных продуктов. Цель — плавный, устойчивый рост качественного кредитного портфеля», — отметил председатель правления банка Александр Самохвалов.

Кредитный портфель «Русского Стандарта» по сравнению с 31 декабря 2017 года увеличился на 13,1 млрд рублей (15%).

По итогам 2018 года рост чистого процентного дохода за вычетом резервов на обесценение достиг 66% по сравнению 2017 годом. Процентный расход составил 18,1 млрд рублей, практически не изменившись по сравнению с годом ранее.

Расходы на резервы по потребительским кредитам физических лиц снизились за 2018 год на 2,3 млрд рублей, или на 41%, по сравнению с предыдущим годом, что «обусловлено улучшением качества кредитного портфеля, а также консервативным подходом банка к оценке рисков в текущей и прогнозируемой экономической ситуации», уточняют в банке.

Банк ориентирован на депозиты физлиц как на основной источник фондирования и использует сделки РЕПО для поддержания краткосрочной и среднесрочной ликвидности. В настоящее время «Русский Стандарт» располагает значительным запасом ликвидности для развития бизнеса, говорится в релизе.