Арбитражный суд Москвы рассмотрел все девять исков банка «ФК Открытие» к бывшим топ-менеджерам с требованием вернуть бонусы, выплаченные им накануне санации банка, и отклонил четыре из них, в том числе последний — к бывшему вице-президенту Геннадию Жужлеву.



Как следует из опубликованной резолютивной части решения суда первой инстанции, столичный арбитраж отказался признать недействительной сделкой выплату в августе 2017 года премии по итогам первого полугодия в размере 50 млн рублей. Другие подробности пока не сообщаются.

При рассмотрении других исков представители «Открытия» сообщали в суде, что премии за особые достижения выплачивались топ-менеджерам 1 августа 2017 года, при этом уже в сентябре в банк для предотвращения банкротства была введена временная администрация, а по итогам года убыток составил около 400 млрд рублей. Представитель ЦБ РФ на одном из заседаний отметил, что непонятно, о каких достижениях может идти речь, если в итоге банку потребовалась помощь из бюджета в размере более 1 трлн рублей.

Банк «ФК Открытие», к оздоровлению которого ЦБ приступил в сентябре 2017 года, в августе 2018-го подал девять исков к своим бывшим руководителям с требованием вернуть премии, выплаченные им накануне санации в общем размере более 400 млн рублей. Ответчиками, кроме Жужлева, являются бывший старший вице-президент Николай Яровой, бывшие вице-президенты Максим Янпольский и Антон Сбытов, экс-члены совета директоров Елена Будник и Татьяна Серебренникова, другие бывшие топ-менеджеры — Сергей Бабкин, Константин Чигирев и Александр Тарабрин.

Суд по иску банка «ФК Открытие» взыскал 60 млн рублей с бывшего топ-менеджера Тарабрина Столичный арбитраж признал недействительной сделку от 1 августа 2017 года о выплате банком в пользу Тарабрина премии в размере 60 млн рублей.

Серебренникова в октябре прошлого года заключила в суде мировое соглашение с банком, обязавшись вернуть премию за вычетом НДФЛ в размере 43,5 млн рублей. Остальные иски были рассмотрены по существу, и половину из них суд удовлетворил, а половину — отклонил. Так, в требованиях истца к Бабкину по премии в 30 млн рублей, Чигиреву (40 млн), Будник, Жужлеву (по 50 млн) суд отказал, а требования к Сбытову, Тарабрину, Янпольскому и Яровому удовлетворил, обязав их вернуть соответственно 60 млн, 60 млн, 55 млн и 26 млн рублей. Решения пока не вступили в законную силу, некоторые из них уже обжалованы.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре 2017 года заявляла, что решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов.