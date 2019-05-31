Промсвязьбанк скорректировал условия по семейной ипотеке. Ставка 6% распространяется на весь срок кредитования. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Первоначальный взнос составляет от 20% стоимости недвижимости. По программе можно взять кредит на покупку квартиры в новостройке или готовой квартиры, приобретаемой у застройщика.

Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родится второй и/или последующий ребенок. Кредиты по программе стали выдаваться в 2018 году, а в марте 2019-го постановлением правительства РФ № 339 от 28 марта 2019 года в программу были внесены существенные изменения. Согласно изменениям, субсидии Минфина России по этим кредитам предоставляются на весь срок кредитования.