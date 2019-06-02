Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

«Всего за четыре месяца текущего года на исполнении в Пограничной службе ФСБ России находилось порядка 5,2 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. Благодаря применению данной меры должниками погашено 26,5 млрд рублей задолженности», — сообщили в ФССП, отвечая на запрос ТАСС.

Эта сумма почти на треть больше, чем годом ранее: в 2018 году невыездные должники выплатили до конца мая 18,2 млрд рублей.

Приставы последовательно наращивают практику ограничений выезда за рубеж для должников. Если на конец мая 2018 года одномоментно в списке находилось 2,3 млн человек, то на 1 мая этого года действовало около 3,3 млн постановлений о временном ограничении выезда. К началу лета число попавших в стоп-лист стало приближаться к 3% взрослого населения России (2,7%).

По данным ФССП, из 3,3 млн действующих постановлений по ограничению выезда 17% (554,5 тыс.) вынесены в отношении должников по кредитам, 16% (524 тыс.) — в отношении должников по алиментам. Также 105 тыс. (3%) постановлений вынесены в отношении должников за услуги ЖКХ, 118 тыс. (4%) — по штрафам ГИБДД, 127 тыс. (4%) — по долгам в пользу организаций ТЭК, 115 тыс. (3,5%) — по налогам, 89 тыс. (3%) — по уголовным штрафам, 64 тыс. (2%) — в отношении лиц, с которых взыскивается ущерб от преступлений. Еще 2% ограничений (75 тыс.) пришлось на должников по исполнительным производствам неимущественного характера.

Львиная доля ограничений — 1,5 млн или 45,5% — вынесена в отношении должников по другим видам исполнительных производств. Как правило, это касается денежных споров между гражданами (кроме взыскания алиментов), споров организаций (кроме кредитных, налоговых и организаций ЖКХ) с гражданами и т. д. Это свидетельствует о том, что если ранее под ограничение выезда попадали чаще лица по социально значимым производствам (взыскание алиментов, долгов по ЖКХ), то теперь эта практика равномерно касается всех видов взысканий по решениям судов.