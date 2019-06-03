Уровень долговой нагрузки у самозанятых, работников сфер «Фармацевтика и медицина» и «Маркетинг, реклама и PR» за последние полгода вырос. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее сокращение долговой нагрузки за последнее полугодие было отмечено у экономистов, юристов, охранников и работников общепита.

«За последние шесть месяцев наибольшее сокращение уровня PTI (payment to income, или долговая нагрузка. — Прим. ред.) зафиксировано у работников таких сфер экономики, как «Юриспруденция» (минус 2,8 процентного пункта), «Службы охраны» (минус 2,7 процентного пункта) и «Общественное питание» (минус 2,0 процентного пункта). В то же время уровень долговой нагрузки, напротив, вырос, у самозанятых граждан (плюс 1,7 процентного пункта), а также у работников из сфер «Фармацевтика и медицина» (плюс 0,6 процентного пункта) и «Маркетинг, реклама и PR» (плюс 0,2 процентного пункта)», — говорится в сообщении.

Самый высокий уровень долговой нагрузки в апреле 2019 года (по сравнению с октябрем 2018 года) отмечен у работников «Фармацевтики и медицины» — 32,9%, социальной сферы — 32,8%, охранных предприятий — 30,0%, у самозанятых граждан — 29,3%.

Самый низкий PTI, в свою очередь, был зафиксирован в сфере «Информационные технологии» — 12,4%, «Телекоммуникации и связь» — 13,9%, «Маркетинг, реклама и PR» — 18,6%, притом что уровень долговой нагрузки на работников этой сферы растет.