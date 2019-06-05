Прогноз роста ВВП России в 2019 году снижен на 0,3 п. п.

Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1,2%. Об этом свидетельствуют данные очередного «Глобального экономического прогноза» , опубликованного организацией.

Текущая оценка на 0,3 процентного пункта ниже той, что была представлена в январском прогнозе, следует из материалов ВБ.

Прогнозы для России на 2020 и 2021 годы оставлены без изменений — по 1,8% экономического роста.

Всемирный банк напоминает, что в 2018 году экономический рост в России достиг шестилетнего максимума — 2,3%, несмотря на ужесточение международных экономических санкций и давление на финансовых рынках. Свою роль сыграли рост нефтяных цен, показатели чистого экспорта, а также разовые факторы, такие как реализация строительных проектов, связанных с энергетической сферой, и проведение чемпионата мира по футболу.

При этом промышленная активность снизилась в начале 2019 года. ВБ упоминает такой фактор, как сокращение добычи нефти в соответствии с договоренностями в рамках ОПЕК+. Рост розничных продаж также замедлился после повышения НДС.

Снижение прогноза для России по экономическому росту в 2019 году до 1,2% отражает сокращение нефтедобычи. Ужесточение монетарной политики вместе с повышением НДС в начале 2019-го также внесут свою лепту в замедление экономического роста в оставшийся период года.

Динамика частных инвестиций также остается невысокой на фоне неопределенности политики в этой сфере и рисков замедления роста в более долгосрочной перспективе в связи с усилением давления со стороны демографических факторов.



Глобальный прогноз экономического роста на 2019 год также снижен на 0,3 п. п. по сравнению с январской оценкой — до 2,6%. Прогнозы роста мировой экономики в 2020 и 2021 годах — 2,7% (минус 0,1 п. п.) и 2,8% (без изменений) соответственно.