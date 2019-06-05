Понижение прогноза роста ВВП РФ Всемирным банком в 2019 году до 1,2% не повлияет на прогноз Минэкономразвития, ведомство сохраняет ожидания, что экономический рост России составит 1,3% или выше. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Прогнозы, которые были у МВФ и Всемирного банка осенью прошлого года, предполагали очень неплохие высокие темпы роста глобальной экономики. Сейчас эти показатели пересматриваются по экономике. Так, технически устроены прогнозы всех крупных международных организаций, которые глубоко не погружаются в анализ экономической динамики, в целом это приводит к пересмотру всех показателей. Еще раз повторюсь, наше видение не меняется уже долгое время, наш прогноз — 1,3%, есть вероятность, что цифры по итогам года окажутся выше. Здесь то, что произошло: прогноз Всемирного банка стал по глобальным меркам ближе к тому, что мы ожидали. Для нас здесь никаких новых вводных нет», — сказал он.

Ранее Всемирный банк указал в своем докладе, что темпы роста мировой экономики в нынешнем году снизятся с прошлогодних 3% до 2,6%, в следующем они повысятся лишь до 2,7%.