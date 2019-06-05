Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, вводящий институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут уполномочены реализовывать новый механизм расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки гражданина. По мнению авторов документа, законопроект — очередной шаг на пути к прозрачности банковской системы.

Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина от 28 декабря 2016 года об установлении обязанности проверки у гражданина обязательств по кредитным договорам при выдаче потребительского кредита. Целью законопроекта является комплексная модернизация существующей системы формирования кредитных историй с учетом уровня развития современного кредитного рынка и финансовых технологий, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Согласно документу, Банк России разработает порядок расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки пользователями кредитных историй, предполагающий механизм расчета по принципу одного окна. Законопроект также облегчит доступ пользователей и субъектов кредитных историй к получению информации из БКИ и уточнит состав сведений, входящих в кредитную историю, а также создаст нормативную базу для обмена такими сведениями между БКИ.

При этом у ЦБ будет право определять порядок формирования сведений, входящих в кредитную историю (сейчас БКИ сами определяют состав таких сведений), и право устанавливать требования к унифицированным форматам информационного обмена сведениями, необходимыми для расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки, между квалифицированными БКИ и пользователями кредитных историй.

Кроме того, законопроект уточняет перечень сделок, по которым информация должна направляться в БКИ, и состав источников формирования кредитных историй.

Также законопроект направлен на совершенствование надзорных полномочий Банка России в отношении БКИ, включая предоставление ЦБ права исключать БКИ из государственного реестра без решения арбитражных судов при выявлении неоднократных и (или) существенных нарушений законодательства, уточнение требований к финансовой состоятельности владельцев БКИ, включая их распространение на лиц, контролирующих деятельность БКИ. ЦБ также будет устанавливать квалификационные требования к руководителям БКИ, БКИ будут обязаны предоставлять финансовую и операционную отчетность в Банк России.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении одного года со дня его официального опубликования в связи с необходимостью приведения бюро кредитных историй и иными участниками финансового рынка своих автоматизированных систем в соответствие с новыми требованиями.

