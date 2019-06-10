По некоторым, в том числе косвенным, данным, в неформальном секторе трудится порядка 15 млн человек

Социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей страховых взносов в год из-за теневой экономики и «серых» зарплат, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям» .

«Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год (данных за 2018-й еще нет), разница составляет 13,3 триллиона рублей — это 14,5% ВВП», — сообщила она, отвечая на вопрос о сумме оборота теневой экономики и «серых» зарплат в России.

«Часть из них — это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 триллиона рублей», — заявила Голикова.

По ее словам, по некоторым, в том числе косвенным, данным, в неформальном секторе трудится порядка 15 млн человек.

СМИ: 24 млн россиян скрывают доходы от ПФР Сведения в ПРФ поступают от 54 млн граждан, а численность трудоспособного населения достигает 81,3 млн.

Чтобы вывести «серые» доходы из тени, рассказала Татьяна Голикова, в четырех регионах с 1 января 2019 года реализуется пилотный проект.

«В Москве, Московской области, Татарстане, Калужской области самозанятым предлагается зарегистрироваться. Звучат разные оценки, почему процесс идет так медленно, почему так мало людей легализуются. По последним данным налоговой службы, зарегистрировались около 102 тысяч человек. Это достаточно серьезная цифра — 7,6 миллиарда рублей оборота. Посмотрим, как процесс пойдет дальше, но пока у нас осторожный оптимизм по этому поводу», — пояснила она.

При этом, по ее словам, самозанятые смогут накапливать на пенсию.

«Самозанятые освобождаются от страховых взносов, за исключением тех, которые они должны уплачивать в Фонд обязательного медицинского страхования. Сейчас пытаемся отработать механизмы, которые дадут этим людям возможность накапливать на будущую пенсию», — сообщила Голикова.