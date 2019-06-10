Бывший председатель совета директоров микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгений Бернштам открыл новую микрокредитную компанию (МКК) — «Второй шанс», которая планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования, сообщает «Коммерсант» .

О том, что МКК «Второй шанс» обратилась к ряду МФО и коллекторских агентств с предложением выкупить их долги для рефинансирования, рассказали изданию источник, близкий к компании, и участники рынка. По словам собеседников издания, бенефициаром «Второго шанса» является Евгений Бернштам, якобы он лично связывается с некоторыми участниками рынка и ведет переговоры о передаче портфелей.

Как рассказали собеседники «Коммерсанта», МКК «Второй шанс» предлагает кредиторам передать на оценку портфель долгов, из которого она выберет тех, кто, по ее мнению, может согласиться на рефинансирование, и предложит им новые условия выплаты задолженности. «За отобранные долги «Второй шанс» предлагает кредиторам повышенную цену покупки. Однако платить за портфель МКК готова лишь в рассрочку по графику платежей либо после того, как должник начнет возвращать ей новированный долг», — говорит один из собеседников.

«Второй шанс» создан на базе МКК «Днепр», зарегистрированной в 2013 году. Учредителями компании выступают Евгений Бурлаковский, Геннадий Красавин, Андрей Дегтев, которые имеют также иной микрофинансовый бизнес. С февраля 2014 года по январь 2016 года МКК входила в реестр МФО ЦБ и вела реальную деятельность. В феврале 2019 года был изменен устав организации, а в марте она сменила название на МКК «Второй шанс», при этом уставный капитал (10 тыс. рублей) и учредители не менялись. В начале МКК была внесена в реестр ЦБ, с конца мая ее директором стал Владимир Заслав. По его словам, компания намерена заниматься рефинансированием долгов.

«Домашние деньги» 30 августа 2018 года исключены ЦБ из госреестра, подан иск кредиторов о банкротстве компании. Самого Бернштама регулятор внес в базу лиц, деловая репутация или квалификация которых признана неудовлетворительной. Теперь бизнесмен не может владеть более чем 10% акций финансовых организаций и занимать руководящие должности.

Среди опрошенных изданием компаний лишь в МФО «Кредит 911» подтвердили намерение передать «Второму шансу» портфель на первичную оценку. Гендиректор «Кредита 911» Андрей Котов добавил, что он готов рассмотреть рассрочку, если цена будет выше рынка. В остальных компаниях в неофициальных беседах пояснили, что не готовы работать со «Вторым шансом».