Онлайн-сервис займов Pay P.S. начал получать сигнальные кредитные отчеты от Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Об этом сообщается в пресс-релизе НБКИ.

Всего предусмотрено 20 типов событий, по которым формируется сигнальный отчет: открытие или закрытие займов, появление, ухудшение или улучшение просрочки, изменение платежа по займу, запрос кредитной истории и другие.

«Сигнальные кредитные отчеты позволяют нам вести оперативный мониторинг ситуации с обслуживанием заемщиками своих кредитных обязательств. В первую очередь это необходимо для лучшего понимания риск-профиля заемщиков, их финансовой дисциплины и ответственности. Кроме того, сигнальные кредитные отчеты дают возможность контролировать изменение долговой нагрузки клиентов, предотвращать ухудшение платежной дисциплины и анализировать их потребности в кредитных средствах», — отмечает генеральный директор Pay P.S. Юрий Соловьев.