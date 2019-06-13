Законопроект о повышении до 18 млн рублей максимального штрафа за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян внесен в четверг на рассмотрение Госдумы. Он размещен в думской информационной базе данных.

В частности, невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством Интернета, предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны, будет грозить штрафом для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 2 млн до 6 млн рублей.

За повторное нарушение планируются штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юридических лиц — от 6 млн до 18 млн рублей.

Помимо этого, законодатели предлагают уточнить, что повторное неисполнение оператором требования, согласно которому он должен уведомить федеральные органы о запуске новых программ для приема и обработки данных, повлечет за собой штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических — от 500 тыс. до 1 млн.

Как отмечают авторы в пояснительной записке, действующим законодательством отдельной ответственности за неисполнение требований о локализации баз данных предусмотрено не было. В результате интернет-корпорации были оштрафованы на 3 тыс. рублей по статье за непредставление информации, констатируют они. «Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства», — подчеркивают депутаты.