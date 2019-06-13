Законопроект о повышении до 6 млн рублей максимального штрафа за повторное невыполнение требований о хранении и предоставлении силовикам информации о переписке граждан в мессенджерах внесен в четверг на рассмотрение Госдумы, следует из думской информационной базы данных.

В частности, «неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет установленной федеральным законом обязанности хранить и (или) предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информацию о таких пользователях» будет грозить штрафом для граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 2 млн до 6 млн рублей. На данный момент максимальный штраф составляет 1 млн рублей.

Такие же санкции предлагаются за отказ владельца мессенджера предоставлять в ФСБ «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений».

«Повторность можно расценивать как возрастающую угрозу общественному порядку и общественной безопасности, что определяет необходимость применения более строгих мер административной ответственности», — подчеркивают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Штраф за хранение личных данных россиян за рубежом может вырасти до 18 млн рублей

Законодатели предлагают уточнить, что повторное неисполнение оператором требования, согласно которому он должен уведомить федеральные органы о запуске новых программ для приема и обработки данных, также повлечет за собой штрафы.