Ответственность компаний за некачественную отчетность, которую они представляют Росстату, будет усилена, и уже начался диалог по автоматизации претензионной работы. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Росстата Павел Малков.

«Мы начали диалог по автоматизации претензионной работы. Предполагается, что если компания не подала вовремя отчетность или данные некачественные, налицо какие-то злоупотребления, то автоматически должен выставляться штраф. Сейчас это очень трудоемкая процедура. А должно быть, как в случае с нарушениями автомобилистов. Они едут по улице, превысили скорость и автоматически получают штраф», — пояснил Малков.

Он добавил, что такого законопроекта еще нет.

«Мы буквально неделю назад начали обсуждение концепции этого закона. Сейчас мы ее прорабатываем и будем выносить на публичное обсуждение», — сообщил глава Росстата.

Глава Росстата представил план реформы ведомства Цифровая аналитическая платформа, которую создает Росстат, подразумевает единую методологию, окно сбора данных, их обработки и распространения.

При этом штрафы, по его словам, не изменятся и будут соответствовать Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

«Сейчас мы говорим о том, что наказание должно быть неотвратимо. Пока стандартная процедура выставления штрафа чрезвычайно сложна и фактически делает наказание невозможным. Мы должны выявить сам факт нарушения, выйти на диалог с компанией, составить протокол под подпись, уведомить. А потом нарушение можно оспорить в установленном порядке. Это очень долгий процесс, однако Росстат должен уложиться в два месяца. Успеть за это время нереально, а дальше проходит срок давности, и мы уже не можем ничего сделать. Предприятия это знают, поэтому уверены, что могут не подать отчетности или подать некачественную отчетность и им за это ничего не будет», — рассказал Павел Малков.