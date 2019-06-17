Бизнес просит у государства снизить долю в уставном капитале, при которой с дивидендов не платятся налоги, с 50% до 25%, рассказали два человека, участвовавших во встречах компаний и министерств с февраля по апрель при работе над проектом «Трансформация делового климата»; идея обсуждалась экспертной группой, подтверждает представитель Минэкономразвития, но в проект распоряжения правительства не вошла: представителям власти договориться не удалось, сообщают «Ведомости» .

По российским законам контролирующий акционер (более 50%) платит налог на дивиденды по нулевой ставке, в остальных случаях — 13% для российских резидентов и 15% для резидентов других юрисдикций.

Сейчас снижение доли владения, при которой ставка нулевая, могло бы немного компенсировать ужесточение критериев налогового резидентства: Минфин предлагает ввести понятие центра жизненных интересов и сократить срок пребывания в России для резидентства со 183 до 90 дней.

По мнению экспертов, если сэкономленные на налоге на дивиденды деньги будут реинвестированы, выиграет и бизнес, и государство: идея косвенно поощряет инвестиции; также если доля будет снижена, некоторые субхолдинги российских групп переедут в Россию.

Если будет, как в Европе, 10%, могут прийти и новые холдинги, и те, кто хотел бы деофшоризироваться, но не готов работать в специальных административных районах (САР) — российских офшорах на о. Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области, их резиденты освобождены от налога на дивиденды, если их доля в компании более 15%, говорит партнер PwC Екатерина Лазорина и добавляет, что для выбора юрисдикции важнее юридические условия работы, чем льготы.