Банк ДОМ.РФ предлагает пять новых вкладов для физлиц: «Базовый Интервальный», «Пополняемый Интервальный» и «Расчетный Интервальный», а также — «Базовый Пенсионный» и «Пополняемый Пенсионный».



«Интервальные» вклады позволяют самостоятельного выбирать количество дней вклада в предлагаемом диапазоне сроков — от 1 до 1 070 дней. Ставки по этим вкладам составляют от 5,5% до 6,9% и зависят от условий и потребностей клиентов в опциях пополнения и снятия средств», — уточняется в пресс-релизе кредитной организации.

Так, процентные ставки по «Базовому Интервальному» составят от 5,7% до 6,9% годовых на гибкий период. Пополнение возможно в течение первых 15 календарных дней после открытия, снятие не предусмотрено. Выплата процентов — в конце срока.

Вклад «Пополняемый Интервальный» со ставками от 5,5% до 6,3% годовых предполагает возможность дополнительного пополнения средств. Снятие не предусмотрено, выплата процентов – ежемесячно.

Условия вклада «Расчетный Интервальный» позволяют снимать деньги и пополнять счет в любой момент, фиксированным остается только неснижаемый остаток на счете. Процентные ставки по вкладу составят от 5% до 5,5% годовых. Выплата процентов — ежемесячно.

«Базовый Пенсионный» предлагает клиентам, получающим пенсию и желающим получить дополнительную прибыль, различные варианты размещения средств по срокам. Снятие и пополнение средств по вкладу не предусмотрено. Ставки составят от 6,3% до 7,4% годовых. Выплата процентов — в конце срока, льготная ставка досрочного расторжения. Срок вклада — от 91 до 1 100 дней.

Клиенты, получающие пенсию, могут открыть вклад «Пополняемый Пенсионный» с возможностью внесения денежных средств с процентными ставками от 6,1% до 6,6% годовых. Выплата процентов — ежемесячно, предусмотрена льготная ставка досрочного расторжения. Срок вклада — от 91 до 1 100 дней.

Ставки по вкладам зависят от суммы, срока вклада и выбранных опций.

Вклад «Базовый Интервальный» можно открыть на сумму от 100 тыс. рублей, «Пополняемый Интервальный» и «Расчетный Интервальный» — от 30 тыс. рублей, «Базовый Пенсионный» и «Пополняемый Пенсионный» — от 10 тыс. рублей.

Все вклады доступны для открытия в долларах США.

Кроме того, в Банке ДОМ.РФ напоминают о действии вклада «Стратегический» со ставкой до 8,3% годовых, срок — от 91 до 367 дней и возможностью размещения средств в инвестиционное страхование. Для вклада «Сезонный» действуют ставки — от 7% до 7,5% годовых, срок размещения — от 91 до 367 дней соответственно. Предложение по вкладу «Сезонный» ограничено: открыть депозит можно до 30 июня 2019 включительно.