Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца экс-директора столичного филиала банка «Югра» Нину Чернову. Она проходит по уголовному делу в отношении бывшего главного акционера лишенной лицензии кредитной организации Алексея Хотина, обвиняемого в хищении 7,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.



«Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Черновой Нины Геннадьевны на срок до 14 августа 2019 года», — сказала представитель суда.

Черновой инкриминируется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Суд продлил срок домашнего ареста экс-владельцу банка «Югра» Хотину Домашний арест продлен на срок до 18 сентября 2019 года.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка «Югра» было возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. Ранее в рамках этого дела суд отправил под домашний арест Хотина, бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова и бывшего председателя правления этой кредитной организации Дмитрия Шиляева. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), вину никто не признает. Срок предварительного следствия продлен до 18 декабря.

Лицензия у «Югры» была отозвана 28 июля 2017 года. Основным собственником «Югры» являлся Алексей Хотин. В качестве основных причин отзыва лицензии ЦБ назвал финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физических лиц (доля таких кредитов составила порядка 90%) и отсутствие адекватных резервов. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год.