Рост ВВП в I квартале 2019 года увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Это совпадает с предварительной оценкой, опубликованной ведомством в мае.



«Объем ВВП России в первом квартале 2019 года составил 24 487,1 млрд рублей в текущих ценах. Дефлятор ВВП за первый квартал 2019 года по отношению к ценам первого квартала 2018 года составил 108,5%», — говорится в сообщении.



Оценивая вклад отдельных отраслей, Росстат отмечает, что наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали добыча полезных ископаемых, финансовая и страховая деятельность.



«На замедление роста индекса физического объема ВВП к соответствующему периоду предыдущего года (в первом квартале 2019 года — 0,5%, а в первом квартале 2018 года — 1,9%) повлияла в первую очередь ситуация в оптовой и розничной торговле, итоги деятельности по операциям с недвижимым имуществом, ситуация в оптовой и розничной торговле и снижение производства в тепло- и электроэнергетике», — указывает ведомство.

