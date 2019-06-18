В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили во вторник в МВД.

Дело в отношении шести участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере, расследовалось в УВД по Северо-Западному административному округу столицы.

«Установлено, что участники группы совершали банковские операции по расчетным счетам фиктивных организаций, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц без государственного контроля, а также без регистрации и специальной лицензии. Свою деятельность злоумышленники осуществляли за вознаграждение», — говорится в сообщении МВД.

Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 38,8 млн рублей.



В мае 2019 года шести фигурантам в возрасте от 27 до 45 лет было предъявлено обвинение в окончательной редакции. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.