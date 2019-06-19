Законопроект, который регулирует вопросы использования «облачной» электронной подписи, осенью будет внесен в Государственную думу, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

К внесению в Госдуму готовится шесть законопроектов, направленных на развитие цифровой экономики, которые разработаны профессиональным сообществом и бизнесом совместно с представителями органов государственной власти. Об этом на семинаре «Новые технологии для экономики будущего», посвященном развитию цифровой экономики и современных технологий, депутатам рассказала вице-президент Сбербанка Анна Попова.

«Законопроекты сейчас идут в Государственную думу, их разрабатывал бизнес совместно с госорганами. Это действительно плод большого труда», — сказала Попова. Их внесение запланировано на осень.

Сенаторы разработали законопроект об усиленной защите универсальной электронной подписи Документ также вводит понятие доверенной третьей стороны, которая будет иметь возможность подтверждать достоверность зарубежной подписи.

Она добавила, что это, в частности, законопроект, который даст возможность введения электронной трудовой книжки и в целом электронного документооборота в кадровом учете, и законопроект, который регулирует вопросы использования «облачной» электронной подписи.

По словам Поповой, закон об электронной подписи — «это базовый закон для цифровой экономики. Без электронной подписи вообще не прояснить никаких отношений в цифровом мире», — подчеркнула вице-президент Сбербанка.