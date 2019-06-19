Борьба с бедностью в России требует консолидированной работы представителей всех уровней власти, но в рамках своей компетенции и без популистских рассуждений. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.



Глава Кабмина отметил, что тема борьбы с бедностью и поддержки семей с детьми является очень важной и резонансной, требующей «внимательной и скрупулезной работы всех органов власти — и исполнительной, и законодательной, и региональной, всех контрольных структур».

«Очевидно, что здесь нет легких решений, она [тема борьбы с бедностью и поддержки семей] требует консолидированной работы абсолютно всех. Всех, подчеркиваю, но на своих местах, в рамках своей компетенции, а не общих рассуждений в экспертно-популистском ключе», — подчеркнул Медведев.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявлял, что обеспокоен падением уровня жизни в РФ и не исключает социального взрыва, если уровень бедности продолжит расти. Он добавил, что сейчас более 12% населения страны находится за чертой бедности. По словам главы СП, «бедность в России стала позором», поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с такими постоянно растущими зарплатами не должно быть такого числа бедных, в особенности в семьях.

В связи с этим Кудрин предложил принять ряд мер, которые снизят уровень бедности на 30—40%. В частности, он выступил за выплату пособий на первого ребенка всем семьям, находящимся в зоне бедности.

18 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Кудрина о возможности социального взрыва в России из-за падения уровня жизни эмоциональными и гипертрофированными. По словам представителя Кремля, говорить о росте бедности в России нельзя, хотя число людей, у которых сократились доходы, несколько выросло.