Письма с критикой проекта постановления пленума Верховного суда (ВС), позволяющего в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, в ВС направили крупнейшие объединения российских и зарубежных компаний: Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германская внешнеторговая палата, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов; подготовил обращение и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщают «Ведомости» .

Так, в проекте постановления предложено считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством, при такой трактовке закона сроки давности по налоговым преступлениям перестанут действовать, предупреждает вице-президент ТПП Вадим Чубаров, что приведет к усилению давления на бизнес и, безусловно, негативно скажется на экономической активности (сейчас срок давности составляет от двух до десяти лет в зависимости от тяжести налогового преступления).

В то же время, жалуется председателю Верхового суда Вячеславу Лебедеву АЕБ, постановление пленума не решает действительно актуальные проблемы — не проводит четкой границы между налоговыми правонарушениями и преступлениями; в свое время Конституционный суд разъяснил, что уклонением от налогов следует считать создание существенных препятствий для налогового контроля, однако эта позиция не отражена в проекте постановления пленума; в проекте подробно пересказывается часть I Налогового кодекса, которая действует уже 20 лет, но в нем не нашлось места для ответа на вопросы, действительно волнующие судей, следователей и налогоплательщиков, согласен Вадим Зарипов из «Пепеляев груп».

Эксперты сомневаются в том, что налоговики серьезно заинтересованы в увеличении сроков давности: ФНС — одна из самых мощных «IT-компаний», работающих с большими данными, говорит партнер ФБК Галина Акчурина, у службы есть все инструменты для выявления нарушений в установленные три года.

По мнению экспертов, проект постановления еще претерпит серьезные изменения с учетом позиции экспертов, но юристы опасаются, что, даже если разъяснение о длящемся преступлении будет исключено из постановления, эта позиция может быть закреплена в судебной практике; такое понимание может прорасти на местах в конкретных делах; пленуму стоит прямо указать, что уклонение от налогов носит единовременный, а не длящийся характер, иначе «можно будет проверять все предыдущие периоды и пересмотреть даже дела 90-х годов», а если задним числом просить предпринимателей подтверждать правильность уплаты налогов, то появятся «колоссальные риски привлечения к уголовной ответственности абсолютно любого бизнесмена»: за последние пять лет правоприменительная практика сильно изменилась, и те требования, которые сейчас предъявляются компаниям, раньше были не известны даже самим налоговикам.