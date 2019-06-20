Банк «Реалист» предлагает новый вклад — «Максимальный доход».

Минимальная сумма вложения — 10 тыс. рублей или 200 долларов/евро. Сроки составляют 95, 185 и 370 дней. Доходность в рублях равна 7,5—7,9%, в долларах — 0,8—1,2%, в евро — 0,05% годовых.

Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.



«До 25 июня в рамках акции «Хит лета» оформить вклад можно по повышенной ставке 8% годовых на срок 370 дней. Минимальная сумма при данном размещении составляет 50 тысяч рублей. Предусмотрена возможность дополнительных взносов в течение первых 185 дней», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Нелли Кучихина.