Среднемесячная зарплата россиян в мае 2019 года выросла на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, сообщает Росстат.

По данным ведомства, в январе — мае текущего года зарплата выросла на 7,3%.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2019 года, по оценке, составила 48 510 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,1%, в январе — мае 2019 года — на 7,3%», — говорится в сообщении.

ВШЭ: в 2018 году был самый большой разрыв в темпах прироста зарплат и реальных доходов Согласно прогнозу института «Центр развития» НИУ «ВШЭ», роста реальных располагаемых доходов в 2019 году, скорее всего, ожидать не приходится.

При этом суммарная задолженность по зарплате по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), на 1 июня 2019 года составила 2 млрд 949 млн рублей и по сравнению с 1 мая текущего года увеличилась на 48 млн рублей (1,6%).

Также объем просроченной задолженности по зарплате на 1 июня составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности. Из общей суммы просроченной задолженности 930 млн рублей (31,5%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2018 году, 1 млрд 114 млн рублей (37,8%) — в 2017-м и ранее.