В следующем месяце темпы роста российской экономики ускорятся, такую уверенность высказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Не надо помесячно смотреть (показатели роста ВВП). По апрелю было 1,7% (роста), а до этого было 0,5%. Сейчас разворачиваются национальные проекты. Уверен, что темпы роста в следующем месяце будут расти», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, возможна ли рецессия в российской экономике.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что несмотря на резкое снижение роста ВВП в мае (до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле), не ожидает рецессии в российской экономике. Министр также заверил, что в июне рост ВВП будет выше, чем в мае.