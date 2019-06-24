Число претензий граждан к МФК и МКК за пять месяцев этого года увеличилось в 1,7 раза, а самый большой прирост обращений произошел со стороны самих микрокредиторов

Компании по микрокредитованию переложили взыскание долгов с коллекторов на судебных приставов — об этом говорит резкое увеличение исковых заявлений со стороны микрофинансовых (МФК) и микрокредитных (МКК) компаний. «Известия» проанализировали связанные с МФК и МКК административные дела, рассмотренные столичными судами.

Проведенный анализ сведений, размещенных на портале судов общей юрисдикции Москвы, показал, что число претензий граждан к МФК и МКК за пять месяцев этого года увеличилось в 1,7 раза (912 исков против 523 в 2018-м). Самый большой прирост обращений произошел со стороны самих микрокредиторов. Если в прошлом году за пять месяцев было рассмотрено 304 иска, то в этом году их число увеличилось в 3,5 раза до 1 087. Число требований привлечь кредиторов к административной ответственности выросло в 1,5 раза (151 против 100).

Согласно судебным документам, суть исковых претензий МФК не изменилась: они просят взыскать с заемщика долг и начисленные проценты. Эксперты полагают, что главным фактором, повлиявшим на рост обращений в суд с их стороны, стал закон, регулирующий деятельность коллекторских компаний.

Тенденция к росту числа исковых заявлений по взысканию кредитной задолженности стала наблюдаться еще в конце 2018 года, рассказал «Известиям» председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») Эльман Мехтиев. Он заметил: после того как этот закон вступил в силу, участники финансового рынка попытались работать по новой системе. Однако теперь любую попытку напомнить о необходимости вернуть долг заемщик стал воспринимать как психологическое давление — в этом случае он сразу обращается с жалобой в надзорные органы, которые, в свою очередь, начинают проводить изматывающие проверки, а по результатам могут и не выявить никаких нарушений, пояснил эксперт.

В Федеральной службе судебных приставов «Известиям» сообщили, что главная причина привлечения микрофинансовых компаний к административной ответственности — нарушение положений ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Согласно изученным судебным материалам, в лидерах по привлечению к административной ответственности за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности стали МФК «Мани Мен», «Лайм-Займ», «Честное слово» и «Кредит 911», а также МКК «Шиллинг». Все указанные компании, согласно документам, прибегали к услугам коллекторских организаций. От имени первых четырех организаций взыскатели звонили должникам в неурочное время, забрасывали их СМС-сообщениями, посланиями в соцсетях и электронными письмами, количество которых превышало разрешенное законом. В итоге за некорректное поведение коллекторы МФК подвергались штрафам от 10 тыс. до 60 тыс. рублей.

Не только микрофинансовые организации пытаются решить свои проблемы с должниками через суд. Заемщики, осознав, что должны вернуть взятые под нереальные 840% или даже 1 460% суммы, тоже обращаются в суд в надежде избавиться от кредитной кабалы.

Опираясь на юридические документы сделок, судьи удовлетворить просьбы граждан не могут. В одном из протоколов так и отмечается: «Проценты являются платой за пользование денежными средствами и не могут быть снижены судом».

Еще одним поводом для подачи исков граждан к микрокредитным организациям являются договоры займа, мошенническим способом заключенные от их имени через Интернет. Практически в 100% случаев при наличии доказательств, что средства поступили на принадлежащий заявителю счет и он никогда ими не пользовался, иски удовлетворяются судом и заключенные договоры признаются недействительными.