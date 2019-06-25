ЮниКредит Банк предлагает посетителям портала Банки.ру возможность открыть «Портофино» на эксклюзивных условиях. Для этого нужно предварительно получить промокод.

Вклад могут открыть клиенты, у которых не было вклада в ЮниКредит Банке в течение 180 дней до даты обращения в банк и которые приобрели программу накопительного страхования жизни от ООО «СК «Росгосстрах Жизнь» / ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» или программу инвестиционного страхования жизни от ООО «СК «Альянс Жизнь» / ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» в АО «ЮниКредит Банк».



Срок вклада в рублях составляет 270, 368, 735 и 1 800 дней, в долларах — 368, 735, 1 101 и 1 800 дней.

Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 100 тыс. рублей или 1,5 тыс. долларов, максимальная — 15 млн рублей или 200 тыс. долларов.

По спецпредложению установлены повышенные ставки. Так, при ежемесячной выплате процентов ставки в рублях в зависимости от срока составят 7,82—8,27%, в долларах — 3,25—3,35% годовых. Благодаря максимальному сроку 1 800 дней доходность рублевого вклада с учетом капитализации достигает 9,5%, а долларового — 3,5%.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

В случае досрочного расторжения договора при сроке фактического нахождения денежных средств во вкладе, равном или более одной второй срока вклада (учитываются полные дни), проценты выплачиваются по ставке, указанной в договоре, за время фактического нахождения денежных средств на счете.

Сумма вклада не должна превышать единоразовый платеж по программе инвестиционного страхования или размер годового взноса по программе накопительного страхования жизни.

Инвестиционное страхование жизни — гарантия возврата вложенных средств по окончании срока действия договора и возможность получения дополнительного, потенциально не ограниченного инвестиционного дохода от участия в динамике мировых финансовых активов.

Накопительное страхование жизни с организацией лечения в случае диагностирования критических заболеваний позволяет не только обеспечить лечение в ведущих мировых клиниках, но и раз в два года проходить комплексную проверку здоровья в лучших медицинских учреждениях России. Кроме того, это создание целевых накоплений на важные события в жизни, например на образование ребенка, либо обеспечение дохода при выходе на пенсию в сочетании с финансовой защитой в случае возникновения проблем со здоровьем.

Оформить спецпредложение можно в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Сочи и других городах России.

«Высокие ставки для банка, входящего в топ-10 по активам, возможность выбора оптимального срока, ежемесячная выплата или капитализация процентов, выбор валют, льготные условия досрочного расторжения договора, получение дополнительного дохода по договору инвестиционного или накопительного страхования жизни, развитая филиальная сеть», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

