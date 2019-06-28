В Газпромбанке теперь можно открыть накопительный счет в долларах.

По счету предусмотрена единая ставка в 1,2% годовых на любой срок при сумме на счете от 1 доллара в течение расчетного периода, указано в релизе кредитной организации. Ограничений по максимальной сумме нет. Счет открывается и обслуживается бесплатно.

Из материалов банка следует, что пополнение счета также можно осуществлять без ограничений. Отсутствуют и ограничения по расходным операциям (в пределах остатка денежных средств на счете).



Проценты начисляются ежемесячно на сумму минимального остатка, находящегося на банковском счете на начало операционного дня в соответствующем расчетном периоде.