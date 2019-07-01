Пятигорский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении председателя кредитного потребительского кооператива (КПК) «Орбита» Константина Пилипилиади, обвиняемого в хищении у пайщиков 237,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



Пилипилиади признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В суде установлено, что в период с 2010 по 2014 год, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием пайщиков КПК «Орбита» злоумышленник заключил договоры предоставления личных сбережений с гражданами на условиях выплаты от 21% до 36,7% годовых за пользование заемными денежными средствами.

«Взятые на себя обязательства обвиняемый не исполнял, выплаты процентов и частичный возврат вкладов пайщикам осуществлялись из денежных средств, поступивших от вновь привлеченных в кооператив граждан по принципу финансовой пирамиды», — говорится в сообщении ведомства.

В результате преступных действий главы КПК «Орбита» в период с 2013 по 2014 год 412 гражданам причинен ущерб на сумму более 237,8 млн рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Пилипилиади к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших полностью удовлетворены.