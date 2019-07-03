Только четверть россиян (25%) всегда контролируют свои доходы и расходы, говорится в исследовании платежной системы «Мир». Практически каждый десятый житель России вовсе не заботится о контроле своих финансов. При этом 63% опрошенных признаются, что хоть и контролируют с переменным успехом собственный бюджет, но все же нередко выходят за его месячные рамки.

Также россияне, которые уделяют внимание контролю своих доходов и расходов, чаще отдают предпочтение именно безналичному способу оплаты, а держатели двух и трех банковских карт больше стараются контролировать свои расходы и не выходить за рамки бюджета, чем те, у кого всего одна банковская карта или ни одной.

«Доля россиян, не контролирующих свои траты, почти втрое выше среди тех, кто чаще расплачивается наличными, чем среди тех, кто предпочитает безнал, – 28% против 11%», — говорится в исследовании.

Из тех, кто занимается финансовым планированием, практически половина (45%) делает записи в тетради или блокноте. На втором месте по популярности – мобильные приложения банков (33%), на третьем — интернет-банк (20%). Специальными мобильными приложениями для учета доходов и расходов пользуются всего 2% респондентов, отслеживающих движение собственных средств.

Чаще всего контролируют свой бюджет люди старше 45 лет, а реже всего — молодежь от 18 до 25 лет. При этом люди со средним и выше среднего доходом чаще более внимательно относятся к планированию своего бюджета. Финансовое планирование наиболее популярно в Москве и городах-миллионниках, при этом чем меньше населенный пункт, тем реже его жители контролируют свои доходы и расходы.