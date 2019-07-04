Банк России намерен двигаться к регулированию финансовых организаций по видам деятельности, а не в зависимости от требований к юридическому лицу. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на открытии Международного финансового конгресса. На данный момент подход регулятора к разным участникам рынка нельзя считать единым, отметила она.

«Например, регулирование банков, страховых компаний, микрофинансовых организаций построено преимущественно на регулировании требований к юридическому лицу, в то время как регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг, институтов коллективных инвестиций, организаторов торговли и так далее основывается на требованиях к их деятельности», — пояснила глава ЦБ.

Тенденции рынка подталкивают Банк России регулировать организации в зависимости от их деятельности.

«Если какая-либо компания начинает оказывать финансовые услуги, она должна будет получить у нас лицензию на соответствующий вид деятельности», — добавила Набиуллина.