К 2024 году объем финансирования для индустрии жилищного строительства составит более 7 трлн рублей, сказал председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко в ходе дискуссии на Международном финансовом конгрессе.

Он отметил, что в настоящее время опыт работы с банками в части кредитования имеют более 800 застройщиков.

«Было открыто кредитных линий на сумму более 900 миллиардов рублей, из них более 600 миллиардов рублей выбрано», — сказал Федорко. Таким образом, в течение пяти лет произойдет десятикратный рост кредитования индустрии жилищного строительства.

Федорко также сообщил, что в настоящее время более 270 застройщиков строят 6 млн кв. м жилья через механизм эскроу-счетов.