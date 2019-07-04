Переход на электронные трудовые книжки позволит сэкономить сотни миллионов рублей. Такое мнение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал, открывая заседание правительства.

«Преимущества тоже очевидны, включая снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек, — сказал глава правительства. — Тут экономию по-разному считают, в любом случае это сотни миллионов рублей».



При этом он подчеркнул, что само по себе существование этого документа только на бумажном носителе может создать проблемы для работника. «Если книжка утрачена, нужно создавать ее копию, получать информацию из всех источников. Это неудобно, а восстановление таких документов подчас занимает многие месяцы», — добавил премьер. Он уточнил, что в электронном виде все данные должны резервироваться и сохраняться.

Комментируя рассматриваемые законопроекты, которые позволят уйти от бумажных трудовых книжек, глава правительства напомнил, что новые правила должны вступить в силу с 1 января 2021 года, а в течение 2020-го сами работодатели будут готовиться к таким изменениям. Медведев сделал акцент на том, что для желающих сохранить этот документ в традиционном бумажном виде такая возможность останется.

«Мы хотим, чтобы этот переход был плавным, он касается около 60 миллионов работников, приблизительно 8,5 миллиона хозяйствующих субъектов, и именно поэтому остается возможность ведения трудовых книг на бумаге, если сотрудник будет такое заявление подавать», — сказал премьер. Он добавил, что для тех, кто только начинает свою трудовую деятельность, книжка сразу будет оформляться в электронном виде.