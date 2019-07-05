Почтовые сервисы Mail.ru Group, «Яндекса» и Google вошли в пятерку почтовых сервисов, с которых в 2018 году в наибольшем объеме рассылалось вредоносное программное обеспечение, говорится в отчете центра реагирования на инциденты кибербезопасности Cert-GIB, посвященном аналитике токсичных сайтов в Рунете.

«По данным Cert-GIB, одной из ключевых тенденций 2018 года стало использование публичных почтовых сервисов для отправки писем, содержащих ВПО (вредоносное программное обеспечение. — Прим. ред.). Так, в топ-5 наиболее активно использовавшихся злоумышленниками почтовых доменов вошли популярные в России mail.ru, yandex.ru и gmail.com», — сообщается в отчете.

По словам экспертов, в 2017 году лишь один публичный почтовый сервис (mail.ru) входил в эту пятерку, остальные четыре — домены, зарегистрированные специально под вредоносные рассылки или просто поддельные адреса.

Также эксперты отметили рост на 30% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг или вредоносное программное обеспечение. При этом на долю Рунета пришлось менее 20% таких сайтов, заключили в Cert-GIB.