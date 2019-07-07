Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Пермскому краю разыскали через IP-адрес недобросовестных коллекторов из микрофинансовой компании «Лайм-Займ», зарегистрированной в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства.



В управление ФССП России по Пермскому краю поступили обращения двух местных жительниц о неправомерных действиях сотрудников МФК «Лайм-Займ».

«Согласно обращению гражданок, организация пыталась взыскать с них задолженность путем рассылки сообщений от имени некоего гражданина в одной из социальных сетей. Он направлял знакомым заявительниц сообщения со ссылкой на страницу, на стене которой находился коллаж, состоящий из фотографий женщин с негативными комментариями», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки поступившей информации сотрудники управления ФССП направили запрос администрации социальной сети, а также провайдеру для установления IP-адреса страницы гражданина. Так было установлено, что страница зарегистрирована за МФК «Лайм-Займ» и принадлежит сотруднику организации.

«Пытаясь вернуть просроченную задолженность путем оказания психологического давления и распространяя персональные данные должниц в сети, коллекторы нарушили положения федерального закона от 3.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», — отмечается в сообщении.

Суд признал МФК «Лайм-Займ» виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», и назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.