Страховая компания «Согласие» назвала автомобили, на которых чаще всего ездят виновники ДТП.



Согласно статистике страховщика в сегменте ОСАГО, водители на Smart, Ravon и «ВИС» становятся причиной аварий чаще других — частота убытков у них составляет 19%, 12,4% и 11,5% соответственно. Реже всего ущерб автомобилям и здоровью других автовладельцев наносят водители на Rolls-Royce (0,8%), «Москвиче» (1,07%) и Bentley (1,1%).



«В рэнкинге марок автомобилей «аварийных» водителей места с четвертое по седьмое занимают Datsun (10,6%), Saab (8,9%), Genesis (8,8%) и Dongfeng (8,6%). Замыкают первую десятку Haima (8,2%), Cadillac (7,7%) и Porsche (7,4%). На четвертом и пятом местах в топ-10 машин, водители которых ездят более аккуратно, расположились марки автомобилей российского производства — «ИЖ» и «УАЗ». Частота по ним составляет 2,6% и 2,8% соответственно», — отмечается в релизе.

Далее в порядке возрастания аварийности следуют Changan (2,85%), Isuzu (2,89%), Haval (3%), Daihatsu (3,2%) и Rover (3,3%), отметили в «Согласии».