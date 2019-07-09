Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги банка «Русский Стандарт». Об этом сообщается на сайте агентства.

На момент отзыва у банка был долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «Caa2» со «стабильным» прогнозом. Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка находились на уровне «caa2». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе.



Там указано, что агентство Moody's приняло решение об отзыве рейтингов банка по собственным причинам делового характера.

В пресс-службе «Русский Стандарт», комментируя отзыв рейтингов, подчеркнули, что банк еще в декабре 2015 года принял решение отказаться от рейтингов Moody's.



«Банк «Русский Стандарт» в конце 2015 года ушел с долговых рынков, в связи с чем провел переоценку своих потребностей в части поддержания рейтингов с учетом текущей рыночной и макроэкономической ситуации. В рамках оптимизации затрат было принято решение продолжить поддержание публичных рейтингов только от одного международного агентства — S&P Global Rating, то есть прекратить действие рейтингового контракта с Moody's Investor Services и «Мудис Интерфакс», о чем данная компания и была проинформирована — контракт был расторгнут в декабре 2015 года. С тех пор Moody's рейтинговал банк «Русский Стандарт» бесплатно по собственной инициативе, не получая от банка данных, основываясь исключительно на публичной информации. На текущий момент банк «Русский Стандарт» имеет рейтинг международного рейтингового агентства S&P Global Rating «B-/B» с прогнозом «стабильный», — говорится в комментарии банка, поступившем в редакцию Банки.ру.