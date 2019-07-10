В восьми парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, с 13 июля по 4 августа 2019 года детей научат азам предпринимательства. Проект реализован банком для малого бизнеса «Сфера» и школой детского бизнес-образования KinderMBA, разработавшей квест специально для парков столицы.

«Каждые выходные у юных гостей парков появится возможность принять участие в интерактивном квесте «КиндерСфера: стань предпринимателем» и освоить базовые бизнес-навыки», — говорится в пресс-релизе «Сферы».

По субботам и воскресеньям с 12:00 до 18:00 участники квеста смогут узнать о том, как в России открыть свой бизнес, где искать стартовый капитал, как придумать бизнес-идею, для чего нужно изучать рынок, а также что такое бизнес-модель и как ее построить.

«Мы разработали квест по предпринимательству специально для парков Москвы на основе наших методик, по которым мы обучаем школьников 6—17 лет с 2013 года. Каждый квест длится в среднем 45 минут. В рамках него участники получат стартовый капитал и будут работать над своим бизнес-проектом. После того как дети завершат квест, они получат рекомендации преподавателей и смогут в дальнейшем развивать свой проект», — рассказала сооснователь детской бизнес-школы KinderMBA Кнарик Арабян.



В рамках проекта в парках Москвы откроются четыре тематические «станции»: «Стартовый капитал», «Поиск бизнес-идеи», «Изучение рынка» и «Разработка бизнес-модели», пояснил руководитель банка «Сфера» Николай Петелин.

«Там участники квеста смогут на практике отработать этапы открытия собственного дела. Например, на станции «Стартовый капитал» участники будут отвечать на вопросы викторины по предпринимательству, за что заработают виртуальную валюту «киндерсфера». А на площадке «Изучение рынка» участники нарисуют портрет целевой аудитории, которой будут интересны услуги их бизнеса. Проект стал реальностью благодаря усилиям наших партнеров из детской бизнес-школы KinderMBA», — рассказал Петелин.



Количество мест ограниченно. Для участия нужно будет пройти регистрацию около центральных входов в парки в день проведения.



Интерактивный квест «КиндерСфера: стань предпринимателем» пройдет в следующих парках: