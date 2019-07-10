Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.



Доходы бюджета в 2019 году, в соответствии с документом, увеличиваются на 205,6 млрд рублей, до 20,17 трлн, расходы — на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн. Однако по отношению к ВВП доходы снижаются до 18,5% с 18,9%, расходы — до 16,8% с 17%. Профицит бюджета сокращается на 50,9 млрд рублей и составит 1,88 трлн.

Закон был подготовлен с учетом корректировки основных характеристик прогноза социально-экономического развития, а также мер из президентского послания Федеральному собранию, пояснял ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Поправки перераспределяют бюджетные ассигнования и дополнительно направляют их по ряду направлений. При этом на завершение строительства многоквартирных домов для защиты дольщиков выделяют 36 млрд рублей, а на предоставление поручительств по кредитам на строительство таких домов или на рефинансирование застройщика — еще 2 млрд. На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны регионы получат субвенции на 2,5 млрд рублей.

Наибольший рост бюджетных ассигнований предусматривается по следующим программам: «Развитие транспортной системы» (78,1 млрд рублей), «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (60,9 млрд рублей), «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности» (17,2 млрд рублей), «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (15,5 млрд рублей), «Развитие здравоохранения» (15,3 млрд рублей), «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (11,2 млрд рублей), «Обеспечение обороноспособности страны» (10,3 млрд рублей).