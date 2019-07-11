Счетная палата РФ обнаружила несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, и предлагает усовершенствовать действующий механизм взыскания так называемого налога на роскошь. Об этом говорится в сообщении аудиторов по итогам проверки администрирования имущественных налогов за 2016 и 2017 годы.



«Вызывает вопросы начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом. Он действует для автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей. Перечень дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг на своем официальном сайте. В нем не оказалось таких представителей премиального класса, как TeslaMotors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron GrandSport», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Контрольное ведомство также отмечает, что для некоторых «списочных» машин повышающий коэффициент транспортного налога не применяется в первый год выпуска.

«Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», — цитирует ведомство аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина.

По действующему законодательству владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один — два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом два — три года — 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью 5—10 млн рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене 10—15 млн рублей и возрастом 10—20 лет.

Сами ставки транспортного налога утверждаются на уровне регионов и отличаются в зависимости от территории, а конкретный перечень автомобилей, подпадающих под повышенное налогообложение, утверждает Минпромторг, сейчас в него входит 1 193 модели.