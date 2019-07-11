Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по подозрению в даче взятки. Эту информацию РИА Новости подтвердил глава ПФР Антон Дроздов.



На вопрос, задержали ли Иванова по факту дачи взятки, Дроздов ответил: «Нет, по подозрению».



В пресс-службе ПФР заявили, что следствию оказывают содействие, фонд работает «в штатном режиме».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что в Кремле не знают причину следственных действий в ПФР, и попросил обратиться с этим вопросом к следствию.

Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с Алексеем Ивановым, сообщал ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к Иванову. Издание TAdviser со ссылкой на два источника сообщило о задержании Иванова.

По данным одного из источников TAdviser, Иванова подозревают в получении взятки. По словам другого собеседника, задержанию предшествовала выемка документов в ПФР, а также в офисах компаний «Техносерв» и «Редсис».



Иванов стал заместителем предправления ПФР в 2017 году, на этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.