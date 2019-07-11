Десяти должностным лицам Домодедовской таможни ФТС России предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Уголовные дела в отношении таможенников были возбуждены на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных управлением «К» службы экономической безопасности ФСБ России. В числе фигурантов уголовных дел: заместители начальников отделов специальных таможенных процедур № 3 и № 4 таможенного поста «Аэропорт Домодедово (пассажирский)» Домодедовской таможни Константин Баграев и Олег Шевченко, а также восемь таможенных инспекторов. Им инкриминируется совершение шести преступлений, предусмотренных статьей 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки»).

По данным следствия, обвиняемые получали взятки за совершение незаконных действий в пользу лиц, уличенных в нарушении положений действующего законодательства относительно декларирования товаров и денежных средств. Так, в марте 2019 года сотрудники таможни выявили факт прохода по «зеленому коридору» двух граждан, которые при себе имели валюту сверх величины, не подлежащей таможенному декларированию. Баграев получил взятку за внесение в протокол об административном правонарушении заведомо ложных сведений о сумме незадекларированных денежных средств в отношении мужчины и несоставление протокола об административном правонарушении в отношении его супруги.

По другому эпизоду преступной деятельности сотрудники таможни получили от женщины, прилетевшей из Парижа, взятку за сокрытие от таможенного досмотра ювелирных изделий и драгоценных металлов без проведения по ним товароведческой экспертизы и освобождение ее тем самым от возможного привлечения к административной или уголовной ответственности.

Аналогичным путем обвиняемые в период с ноября 2018 года по март 2019-го получали взятки в размере от 1 тыс. до 3 тыс. долларов и от других лиц, уличенных в нарушении установленных правил декларирования валюты и иных предметов, следует из релиза СК.

По ходатайству следствия в отношении семи обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое помещены под домашний арест.



«В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, а также выявление иных эпизодов преступной деятельности сотрудников таможни. Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляется управлением «К» СЭБ ФСБ России», — говорится в сообщении СК.