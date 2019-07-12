Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России, сообщает «Коммерсант» . Требования к их дочерним обществам в части обеспечения беспрерывности платежей невыполнимы для МПС.

Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящего поправки в закон «О национальной платежной системе», которые направлены на поддержание беспрерывности карточных платежей в России и, по сути, предусматривают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции. Законопроект вводит понятие «иностранная платежная система» (ИПС) таким образом, что МПС, зарегистрированные в ЦБ, под него не попадают. Они должны подчиняться правилам для просто «платежных систем». И для них в законопроекте вводится запрет на установление «критериев приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе». Таким образом, МПС, работающим на территории России, придется внести изменения в правила работы на нашем рынке.

На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем ЦБ, есть у Visa, Mastercard, China Union Pay, JCB и др.

Как заявил автор законопроекта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки были внесены для того, «чтобы запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам». «Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила», — подчеркнул он. ЦБ солидарен с этой позицией. «Мы полагаем, что российские «дочки» иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, должны работать в соответствии с российским законодательством, что обеспечивает защиту интересов граждан, финансовой инфраструктуры и российского бизнеса. Исходя из этого, мы поддерживаем предложенные поправки. Они направлены на обеспечение бесперебойности операций на платежном рынке и защиту прав потребителей платежных услуг. Рассчитываем на их принятие в эту сессию», — заявили в ЦБ.

На приведение правил в соответствие с новыми требованиями платежным системам отводится 180 дней с момента вступления в силу закона. Если правила не будут исправлены, то часть правил, которая не соответствует закону, будет считаться недействительной. Таким образом, спустя полгода после принятия закона приостановление расчетов какого-либо банка, например, из-за санкций будет считаться нарушением, и, в случае если предписание ЦБ об исправлении нарушения не будет выполнено, произойдет исключение российской дочерней компании ИПС из реестра операторов платежных систем ЦБ и фактический запрет на работу платежной системы в России.

По словам собеседников издания на платежном рынке, в данном случае в России уже выпущенные карты исключенной из реестра системы продолжат работать через НСПК.

По словам собеседников, близких к МПС, для них подобное решение стало неожиданным, поправки предполагалось обсуждать не раньше осени, и к тому моменту планировалось, что они будут доработаны и скорректированы. Вместе с тем, по словам экспертов, привести свои правила в соответствие с требованиями ЦБ у российских Visa, Mastercard и других просто нет возможности.

Впрочем, даже в случае исключения российских дочерних компаний МПС из реестра операторов платежных систем ЦБ у иностранных компаний есть возможность вернуться на российский рынок. В этом случае они, согласно законопроекту, смогут зарегистрироваться уже как иностранные платежные системы в ЦБ. Банки, которые захотят возобновить эмиссию, должны будут зарегистрироваться в качестве операторов ИПС и выпускать карты уже только для себя, следуя правилам ЦБ.