Правительство РФ поддержало законопроект о запрете микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья, но при этом высказало некоторые замечания к документу. Об этом говорится в официальном отзыве Кабмина на законопроект (копия есть в распоряжении ТАСС).

«Законопроектом устанавливаются более жесткие требования к деловой репутации и квалификации менеджмента и владельцев таких компаний, направленные на исключение доступа недобросовестных лиц к управлению микрокредитными компаниями. Вместе с тем, учитывая сравнительно небольшие масштабы деятельности микрокредитных компаний, а также ключевую роль ее руководителя при принятии решений, требования к деловой репутации представляется целесообразным распространить только в отношении единоличного исполнительного органа и собственников, владеющих более 10% акций (долей)», — говорится в документе.

Кроме того, правительство просит авторов законопроекта предусмотреть поэтапное введение для МФО требования по минимальному размеру собственного капитала компании в 5 млн рублей. Также, по мнению Кабмина, требуется дополнительное обоснование предлагаемого законопроектом увеличения минимальной суммы займа с 1,5 млн до 3 млн рублей, которую МФО вправе получить от заимодавца — физлица, который не является квалифицированным инвестором.

«Учитывая вышеизложенное, правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом представленных замечаний», — говорится в тексте отзыва.

Как рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, который является одним из авторов законопроекта, парламентарии обсудят данные замечания правительства, часть из них будет учтена при подготовке документа ко второму чтению.

